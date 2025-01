Ano ang Medping (MPG)

Medping is the first-ever decentralized healthcare ecosystem leveraging blockchain technology to solve real-life problems facing the healthcare systems in developing countries and the entire world. Medping is to Medicine what Airbnb is to real estate. We own no healthcare facility yet, we can let you access Medical Care WITH JUST ONE PING. Medping is a healthcare ecosystem built for standard medical practices with telemedicine, decentralized health records, decentralized finance, medical NFTs, decentralized medical insurance, a health-only decentralized marketplace, and smart healthcare.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Medping (MPG) Resource Opisyal na Website