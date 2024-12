Ano ang MANTRA (OM)

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Key Features: • Built using Cosmos SDK, IBC compatible, with CosmWasm supported • Secured via a sovereign PoS validator set • Scalable up to 10k TPS • Built-in Modules, SDKs and APIs to create, trade and manage regulatory compliant RWAs • Improved User Experience to onboard non-native users and institutions to Web3

