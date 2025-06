Ano ang Make ETH Great Again (MEGA)

MEGA - Make Ethereum Great Again MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement. We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth. Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Make ETH Great Again (MEGA) Resource Opisyal na Website

Make ETH Great Again (MEGA) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Make ETH Great Again (MEGA) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng MEGA ngayon!