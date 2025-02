Ano ang LITE (LITE)

LITE token is the first LTC-20 token based on Litecoin. LTC-20 is a new token standard developed based on the ordinals protocol. It is a new method to facilitate the issuance and transfer of tokens by writing a text on Satoshi.

