Ano ang Liquid Protocol (LP)

$Liquid Protocol (LP) is an innovative platform allowing users to deploy contracts on a free, remix-like site and borrow liquidity from its treasury, generating passive income that is distributed to token holders. With pre-coded, upcoming updates, LP offers a cost-effective liquidity funding alternative without locking funds. It solely earns from project’s trading volume, imposing no taxes on launched projects.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!