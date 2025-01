Ano ang Lidya (LIDYA)

LIDYA is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. LIDYA TOKEN is a digital asset designed to provide its holders with high-yield staking opportunities, aiming for them to earn passive income. LIDYA TOKEN holders have the chance to increase their holdings of LIDYA by taking advantage of the high-yield staking opportunities they will obtain.

