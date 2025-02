Ano ang Launchpool (LPOOL)

Launchpool believe all project stakeholders are as important as each other. Investment funds and communities should work side by side on projects, on the same terms, towards the same goals. Launchpool harnesses their strengths, and aligns their incentives, so that the sum is greater than its constituent parts.

