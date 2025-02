Ano ang LAMBO ($LAMBO)

$LAMBO is a token created to support those who were once scammed in the cryptosphere. Lambo is a Hamster who wanted to become a whale in the cryptocurrency market, but the whales didn't accept him, so he made himself a whale suit to enter the whale community and learn their secrets. The token is created by and managed by the community. $LAMBO successfully participates in the Memlandia meme token competition on the TON blockchain, taking second place among more than 50 participants.

