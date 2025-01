Ano ang Kudai (KUDAI)

Kudai is an AI Agent project designed to support the GMX ecosystem and DeFi in general. Combining community-driven innovation with advanced DeFi strategies, Kudai aims to become the wealthiest AI in Web3, in order to share its wealth with $KUDAI holders. The project is built by the GMX community, more specifically the GMX Blueberry Club, an initiative originally centered around NFTs that celebrates and unites the GMX community.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Kudai (KUDAI) Resource Opisyal na Website