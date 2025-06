Ano ang Kobradag (KODA)

Kobra (KODA) is a decentralized cryptocurrency created as a fair and scalable alternative to existing Proof-of-Work networks. Based on a fork of Kaspa, Kobra introduces a unique GPU-optimized algorithm called HeavyKodaHash, designed to resist ASIC mining and encourage broad participation. The project emphasizes real-time block propagation, high-speed DAG consensus, and full decentralization. Kobra aims to empower its community with open-source tools, including a modern blockchain explorer, a lightweight mobile wallet, and its own mining infrastructure. With a fixed supply, fast confirmations, and a growing ecosystem, Kobra is committed to building a transparent, fair, and inclusive blockchain network for both miners and users.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Kobradag (KODA) Resource Opisyal na Website