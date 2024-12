Ano ang KLEVA (KLEVA)

KLEVA Protocol is a DeFi protocol in Klaytn that specializes in Leveraged Yield Farming. We take advantage of the liquidity layers in Decentralized Exchanges and act as the amplifier for these exchanges. By integrating with farms, we trigger an inflow of liquidity to both exchanges and our protocol, leading to a higher TVL for the entire Ecosystem.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!