Ano ang King Neiro (KINGNEIRO)

The popular Neiro Meme on Ethereum inspired the launch of King Neiro. King Neiro is a Dog-themed meme building a community for the fans of the popular Kabosu Doge and all meme lovers on BSC to expand the evolving digital culture of Web3 and onboard more fun-loving users into the space. King Neiro inherits the community culture of the Doge and adds some flavour to it to make it more attractive, inclusive & enlightening.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

King Neiro (KINGNEIRO) Resource Opisyal na Website