Ano ang Kapi Plara (KAPI)

Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Kapi Plara (KAPI) Resource Opisyal na Website