Ano ang Judge AI (JUDGE)

Judge AI has developed an effective smart AI tool for scanning crypto contracts and live environments that integrates a diverse set of features to ensure robust security and analysis. Bot is available here and in beta testing mode https://t.me/JudgeAI_Bot UK limited company set up here https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15425858

