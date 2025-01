Ano ang Iota Velocimeter (IVM)

This is a solidly-like DEX on iota. IVM is the reward token of Velocimeter on IOTA. Velocimeter rewards liquidity providers with oIVM, uses veLP as its solidly-veNFT and lets veLP holders direct emissions by voting. Leveraging the ve33 model, voters and LPs earn rewards through protocol emissions, incentives, trading fees, exercise redemption fees - creating a self-sustaining liquidity flywheel...

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Iota Velocimeter (IVM) Resource Opisyal na Website