Ano ang Inuko Finance (INUKO)

Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction.

Inuko Finance (INUKO) Resource Opisyal na Website