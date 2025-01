Ano ang Ink Finance (QUILL)

Ink Finance is a one-stop financial management toolset that empowers DAOs with governance economy, asset or credit financing, investment management, and fiscal control, integrated via a plug-and-play framework. It aims to establish a gold standard for DAO financial management that can reshape financial organizations of the Web3 era.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Ink Finance (QUILL) Resource Opisyal na Website