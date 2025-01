Ano ang Infinity Exchange (IEX)

IEX aims to bring real-world assets (RWAs) into the digital trading realm through innovative blockchain, NFT, and AI technologies. As the first RWA exchange regulated by top financial regulatory bodies on a public blockchain, IEX combines extensive financial and technological expertise to provide regulated on-chain RWA and digital financial trading solutions. IEX explores and establish technical standards, best practices, and industry guidance for on-chain real-world assets to improve the quality and efficiency of on-chain real-world assets.

