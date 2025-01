Ano ang IguVerse IGUP (IGUP)

IguVerse GameFi app redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. In our GameFi app, we introduce an innovative game mechanics Socialize to Earn, along with two more Earn concepts - Move to Earn and Play to Earn, where users can complete simple tasks like sharing pet photos on social media or walking and feeding them to get rewards.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

IguVerse IGUP (IGUP) Resource Opisyal na Website