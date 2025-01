Ano ang iFARM (IFARM)

iFARM is the interest-bearing version of Harvest’s FARM rewards token; similar to xSUSHI or bBADGER, it is a receipt for depositing FARM into the Harvest Profitsharing pool, where it receives a steady flow of the protocol's farming profits and it is redeemable for the underlying FARM at an increasing rate.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

iFARM (IFARM) Resource Opisyal na Website