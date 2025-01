Ano ang HyperFly (FLY)

HyperFly is a AI-driven trading companion on Hyperliquid. Designed for seamless interaction, HyperFly leverages cutting-edge natural language understanding to help you manage trades, receive personalized advice, and execute orders securely. By combining advanced AI technology with robust security protocols, HyperFly offers a streamlined and safe trading experience. Currently, HyperFly is in closed alpha, providing limited access while we refine and improve its features. We anticipate releasing our closed beta on January 21st, marking the next step in HyperFly's evolution.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!