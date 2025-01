Ano ang Healthmedi (HMD)

Healthmedi is a blockchain-based global medical tourism plastic surgery platform. Healthmedi has abundant experience and infrastructure in medical management and medical tourism business. 350 plastic surgery contracts. HMD coin payment service implemented in many hospitals. Attracting medical tourists through youtube bbeutv video content. HMD payment service without currency exchange for foreign patients. Based on the plastic surgery o2o service quid app, we are creating a coin ecosystem where patients and hospitals can receive compensation and profits together.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!