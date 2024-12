Ano ang Hashnote USYC (USYC)

Hashnote Short Duration Yield Fund invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo / reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term risk-free rate returns. The fund benefits from the speed of transaction, transparency, and composability of tokenization while eliminating virtually all of the protocol, custody, regulatory, and credit risks associated with other token projects.

Hashnote USYC (USYC) Resource Opisyal na Website