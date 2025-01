Ano ang Halving (HALVING)

$Halving is a memecoin inspired by the Halving occurring every 4 years. The Bitcoin Halving represents to the entire crypto sphere the eagerly anticipated beginning of each bull cycle, where Satoshi Nakamoto's Bitcoin ninja dev team is metaphorically cutting slices of Bitcoin. Our token, $HALVING, encapsulates the excitement and momentum of this event, aiming to bring the spirit of the Halving to a broader audience.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Halving (HALVING) Resource Opisyal na Website