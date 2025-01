Ano ang Green Vs Redd (GVR)

“ELLO! I’M GREEN CAT! THE ​CUTE AND THE MOST ​PAWSITIVELY BULLISH CAT ON ​SOLANA! *meow* I LOVE HE ​CRYPTO MARKETS AND ​WANT THE BEST *meow* FOR ​THEM! “ “MEEOW! IT’S REDD CAT! THE ​MISCHIEVIOUS, WILDY BEARISH ​AND STILL CUTE CAT ON ​SOLANA! I HAAAAATE *meow* ​THE CRYPTO MARKETS AND ​WISH THE CYCLE WAS OVER ​*meow* ALREADY!” track multi-sig ​wallets: Multi-Sig wallets will hold: -Supply that is not staked at the moment. -Supply that is bought via buyback (will be ​staked on SolBank) -Supply for CEX listings -Treasury funds for marketing and buybacks.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Green Vs Redd (GVR) Resource Opisyal na Website