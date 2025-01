Ano ang GovWorld (GOV)

GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.

GovWorld (GOV) Resource Opisyal na Website