Ano ang GnomeLand (GNOME)

GnomeLand is an indie game that focuses on UniV3 concentrated liquidity management and leverages layer0 for frictionless bridging between EVMs. When signing up a Gnome NFT will be minted and with your fee liquidity is added to the $GNOME token that is our game currency and is used in most of its interactions. The objective is simple KEEP YOUR GNOME HAPPY! To do this you must feed your Gnome and boop your Frens, get comfy with us on this on-chain adventure @GnomeLand!

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!