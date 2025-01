Ano ang GLOOM (GLOOM)

$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation. Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

GLOOM (GLOOM) Resource Opisyal na Website