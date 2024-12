Ano ang Giveth (GIV)

Giveth is a community focused on Building the Future of Giving using blockchain technology. Our intention is to support and reward the funding of public goods by creating open, transparent and free access to the revolutionary funding opportunities available within the Ethereum ecosystem. Check out our Calendar and Join Page to get more involved.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Giveth (GIV) Resource Opisyal na Website