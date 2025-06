Ano ang Geometric Energy Corporation (GEC)

Geometric Energy Corporation (GEC) is a state-of-the-art technology company committed to facilitating positive social change of humanity by commercializing next-generation technologies within the sustainable energy, space, and computing industries. GeometricLabs is at the forefront of emerging computing technologies with academic collaborators and leading-edge technology companies. As the Internet-of-Things grows from being on the ground to in outer space, we explore decentralized computing and finance to advance civilization. GeometricLabs remains integral to this evolving space, applying a plethora of experience to the development of internal products and providing client services. GeometricLabs provides full stack software development services integrating with Internet-of-Things (IoT), Distributed Ledger Technologies (DLT), and cybersecurity.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Geometric Energy Corporation (GEC) Resource Opisyal na Website

Geometric Energy Corporation (GEC) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Geometric Energy Corporation (GEC) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng GEC ngayon!