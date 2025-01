Ano ang Gamia (GIA)

Gamia is a Web3 gaming experience, blending a rich array of games with play-to-earn opportunities, all centered around the $GIA token. GIA ecosystem rewards gamers not just by playing but 4% transaction tax that redistributes 2% in BNB rewards to holders.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!