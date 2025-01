Ano ang GameonForge (GO4)

🚀 GameOn Forge (https://gameonforge.com/) revolutionizes gaming as a Blockchain launchpad & publisher. With 300+ streamers, Our vision for GOForge is, to make it a go-to platform for testing new games. Our unique model merges YCombinator's fundraising with Epic Game Launcher's engagement, empowering developers, and offering a liquid vesting solution for WEB3 investors via NFTs.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!