Ano ang FX1Sports (FXI)

FX1 Company Overview FX1 is at the forefront of revolutionizing the sports data landscape. Our vision is to establish a decentralized sports data economy, powered by cutting-edge AI and blockchain technology. We empower leagues, athletes, brands, and fans by delivering real-time, data-driven solutions with transparency and fan-driven validation. Our mission is to redefine how sports data is captured, validated, and monetized, transforming it into a secure, community-driven ecosystem.

