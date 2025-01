Ano ang FitBurn (CAL)

Fitburn is the world's first AI-powered burn-to-earn fitness app, which is revolutionizing lifestyle & health. This innovative fitness app combines cutting-edge AI mechanics with NFT rewards to motivate users to reach their fitness goals. Earn rewards for exercising and join a community of like-minded fitness enthusiasts.

