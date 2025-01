Ano ang Finance Blocks (FBX)

Finance Blocks works as a Platform as a Service (PaaS) solution to Rural Financial Institutions through which they can digitize their banking process. Finance Blocks is backed by cutting-edge technology that enables institutions to provide seamless financial offerings to rural populations. Finance Blocks has integrated Polygon protocol and intends to push all information to the Ethereum Blockchain.The platform connects seamlessly with national identity systems and extends a secure repository for user identification data on the blockchain.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!