Ano ang Filipcoin (FCP)

FILIPCOIN is creating a blockchain ecosystem for mobile application services in the service economy sector. Unlike other projects in the cryptocurrency world, FILIPCOIN holders already gains automatic access to a developed and fully-functional application for small businesses and entrepreneurs, with additional uses and benefits in the pipeline. However, as we will detail in this Whitepaper, we intend to introduce additional functionalities and progressively integrate the application into the Ethereum blockchain.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Filipcoin (FCP) Resource Opisyal na Website