Ano ang FansTime (FTI)

In order to solve the existing problems in the fan economy for a long time, such as centralization-based value system, unhealthy market environment, exploitation of intermediary agents , limited channels of commercialization, we will establish a global decentralized ecosystem to reconstruct the industry market environment including value and credit mechanism.

FansTime (FTI) Resource Opisyal na Website