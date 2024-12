Ano ang Fairfun (FAIR)

Fairfun is a PVE-focused meme launchpad inspired by Murad's vision of cult memes. It aims to support the current Memecoin Supercycle by fostering the creation of Cult memes and leading the evolution from cults to meme movements. The token auction mechanism is fairer, ensuring an equitable project launch. Successful launches have LP stored in Raydium and burned, while failed launches refund users.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Fairfun (FAIR) Resource Opisyal na Website