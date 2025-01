Ano ang FACTS (BKC)

The core idea of FACTS is to construct a set of “Factual Content Incentive Mechanism “that is based on blockchain technology, namely Proof of Facts (PoF). Users can obtain the right of reward allocation through any operational behavior on the factual content. By doing so, they help to solve current problems on the Internet such as massive false content, underpowered creation, low propagation efficiency and so on.FACTS uates content through the “FACTS Index” assessment model which provides a strong credibility reference for content review panel and users. After the assessment, the trusted content is stored in the Facts Pool and then is automatically used to build Facts Graph through the NLP engine.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

FACTS (BKC) Resource Opisyal na Website