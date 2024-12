Ano ang Elixir deUSD (DEUSD)

Elixir's deUSD serves as the rails for institutional assets to natively enter DeFi. Used exclusively by Securitize, deUSD is the default currency bringing on-chain composability for BlackRock, Hamilton Lane, and other institutions. deUSD is natively yield bearing, earning from a mixture of treasuries and funding yield. This yield flows directly to the staked version of the asset (sdeUSD). deUSD is a key component of the Elixir ecosystem and will serve as preferred collateral for orderbook exchanges.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!