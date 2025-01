Ano ang EgonCoin (EGON)

The EgonCoin project is a blockchain initiative that began in 2017, focused on providing decentralized financial services. It features a mainnet similar to Ethereum, offering speed and cost-effectiveness improvements. EgonCoin employs the Elevated Proof of Stake (EPoS) for enhanced security and scalability and supports decentralized applications (dApps). The ecosystem includes services like fund transfers, payment solutions, and supports NFTs, DAOs, and the Metaverse. The native EgonCoin Token facilitates transactions, DeFi services, and staking within the ecosystem. EgonWallet, a key component, is a self-custody wallet integral to EgonCoin's decentralized finance vision​.

