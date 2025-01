Ano ang EGGY (EGGY)

EGGY is not just a token, it is a symbol of development and growth together with the GRAFUN project. GRAFUN is a duck, and EGGY is her "child", which isat the egg stage. The EGGY token develops with the project, and each stage of it is a crack in the shell through which we can see hints of the future. But the full picture of what will come out of it will remain a mystery until the last moment.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

EGGY (EGGY) Resource Opisyal na Website