Ano ang DUSD (DUSD)

What is the project about? FIRST MULTICHAIN MEME What makes your project unique? We are first multichain meme. History of your project. Prev. DERI TRADE is Multi-Chain Decentralized Derivatives Protocol. DERI Trade brings innovative ideas to Multi-Chain with real yield, copytrading, and various products (FX, Crypto, Metals, Equity) that beginners can easily start their investing journey with. Now DERI Trade are FULLY 100% Community-driven with MEME + DDEX. What’s next for your project? Airdrop for 22K users What can your token be used for? N/A

DUSD (DUSD) Resource Opisyal na Website