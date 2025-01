Ano ang DUCK (DUCK)

We’re $DUCK, the meme token bringing fun and good vibes to Solana. Quirky, bold, and full of personality, $DUCK is here to make every transaction a little more quack-tacular. Whether you're a seasoned trader or just love a good meme, $DUCK is your perfect wingman on the blockchain. Join the flock, spread the quacks, and let’s paddle forward together! Dive into the flock and connect with quack-loving enthusiasts! Stay in the loop with the latest updates, share memes, and waddle along with the $DUCK movement

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

DUCK (DUCK) Resource Opisyal na Website