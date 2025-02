Ano ang Drip Network (DRIP)

DRIP can be deposited into the Faucet Contract to provide a consistent 1% daily return (up to 365% of initial principal amount) for participation over time. Income comes from 10% taxes on exchanges and referrals. A reservoir is also available to provide wBNB rewards. DRIP is the only deflationary daily ROI token that pays stakers and referrers from a tax on transactions and not through inflation.

Drip Network (DRIP) Resource Opisyal na Website