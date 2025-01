Ano ang Dracula Fi (FANG)

Dracula Finance is an innovative ve(3,3) DEX protocol built on zkSync Era that rewards users based on their locked tokens and duration. The Bribes Bond feature sets the protocol by trying to solve the inflation issue (decreasing APR) of ve(3,3) through USDC supplied by bonders. At the core of our project lies the $FANG token and its counterpart, the $veFANG. veFANG is in the form of (tradable) veNFT redeemable according to lock time. With $veFANG You can vote in the Dracula Finance gauges to earn yield and you can participate in voting and make your voice heard, fostering the growth and development of the platform.

