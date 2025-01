Ano ang DPEX (DPEX)

Decentralized Perpetual Exchange. Trade Bitcoin, Ethereum, and other digital currencies with up to 50X leverage from the comfort of your web3 wallet, such as Metamask or Coinbase Wallet - no need for a middleman!

