Donk (DONK) Impormasyon

DONK! - Donk is the first premium meme coin on Aptos. Donk Studio is building Donk AI, Comics, NFTs, Games, and DonkFi. DONK TO THE MEMECOIN ETF 🚀 #DONKMOVE

Opisyal na Website: https://donkmove.com/ Puting papel: https://donkmove.com/