Ano ang Dojo Protocol (DOAI)

Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.

Dojo Protocol (DOAI) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Dojo Protocol (DOAI) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng DOAI ngayon!