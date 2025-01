Ano ang DogeFood (DOGEFOOD)

This is a charity dog protection project. We are committed to making a dog charity organization to help every stray dog build their home. This project will gather: NFTs, gamefi, mining, swap concepts. We are building a stong community in the beginning of the DogeFood, finding more consensus in order to stabilize the team funding for furter development of Dog charity.

DogeFood (DOGEFOOD) Resource Opisyal na Website